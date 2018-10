USA machen bei WTO Druck auf EU wegen Zollstreit

Die Amerikaner haben wiederholt Zölle angekündigt - © APA (AFP)

Im Konflikt über US-Zölle auf Stahl und Aluminium haben die USA Kritik am Vorgehen der Europäischen Union geäußert. Man sei “tief enttäuscht”, dass die EU den Streit über die Importabgaben vor der Welthandelsorganisation (WTO) vorantreibe, sagte der US-Botschafter bei der WTO, Dennis Shea, am Montag auf einer Konferenz der Institution in Genf laut einem Redetext.