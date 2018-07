USA prüfen Zölle auf Uran-Importe

Handelsminister Wilbur Ross lässt prüfen - © APA (AFP)

Die US-Regierung will Einfuhrzölle auf Uran zum Schutz des heimischen Bergbaus prüfen. Das Handelsministerium leitete am Mittwoch eine Untersuchung dazu ein, ob Importe des nuklearen Brennstoffs “die nationale Sicherheit einzuschränken” drohten, wie die Behörde mitteilte. Dieselbe Begründung war für die US-amerikanischen Strafzölle auf Importe in Sektoren wie Aluminium und Stahl benutzt worden.