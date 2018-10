USA stehen laut Mattis “eisern” zur Nato

Mattis reist aus Paris nach Brüssel weiter - © APA (AFP)

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat den NATO-Verbündeten die fortgesetzte Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. “Unser Engagement für das transatlantische Bündnis ist eisern”, sagte Mattis am Dienstag in Paris. Der Pentagonchef wird am Mittwoch zum NATO-Rat in Brüssel erwartet.