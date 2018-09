USA und China heizen Handelskonflikt mit neuen Zöllen an

Trump wirft China unfaire Handelspraktiken vor - © APA (AFP)

Im Handelskrieg zwischen den USA und China verhängen beide Seiten am Montag neue Strafzölle. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will um 06.00 MESZ neue massive Strafzölle gegen chinesische Importe in Kraft setzen. Peking will zeitgleich mit Vergeltungszöllen antworten.