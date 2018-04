USA und Südkorea beginnen jährliches Militärmanöver

Auch in Südkorea gibt es Kritik an der Militärübung - © APA (AFP)

Die USA und Südkorea haben am Sonntag ihr jährliches Militärmanöver begonnen. Die gemeinsamen Übungen “Foal Eagle” und “Key Resolve” finden üblicherweise im März statt, in diesem Jahr wurden sie wegen der Olympischen Winterspiele in Südkorea um einen Monat verschoben. Dies trug zur Annäherung zwischen Nord- und Südkorea bei.