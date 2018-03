USA werfen Iran Einmischung in irakische Parlamentswahl vor

Es handle sich um einen nicht geringen Betrag, der dafür verwendet werden, Kandidaten und Stimmen zu bewegen. “Der Iran folgt mit seinem Herumgepfusche in der irakischen Wahl dem Beispiel Russlands”, sagte Mattis in Anspielung auf Vorwürfe gegen die Regierung in Moskau, die sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt haben soll. Washington hatte deshalb am Donnerstag Sanktionen verhängt. Russland weist die Vorwürfe zurück.

Der Irak wählt im Mai ein neues Parlament. Es ist die erste Abstimmung, seit die Regierung den Sieg über die radikalislamische IS-Miliz erklärt hat. Mattis sagte nicht, wen genau der Iran beeinflussen wolle. Ministerpräsident Haider al-Abadi bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Zu seinen Herausforderern zählen Ex-Ministerpräsident Nuri al-Maliki und der ehemalige Verkehrsminister Hadi al-Amiri. Beide gelten als Verbündete des benachbarten Iran.

(APA/Ag.)