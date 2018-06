USA werfen Peking Vorgehen im Südchinesischen Meer vor

US-Verteidigungsminister Mattis kritisiert Peking scharf - © APA (AFP)

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat das Vorgehen der Regierung in Peking im Konflikt um Gebiete im Südchinesischen Meer scharf kritisiert. China habe auf umstrittenen Inseln militärische Ausrüstung wie Raketen und Störsender stationiert und Kampfflugzeuge dort landen lassen, sagte Mattis am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur.