USA wollen UN-Abstimmung zu Gewalt im Gaza verhindern

Bei Unruhen im Gaza-Streifen wurden 120 Menschen getötet - © APA (AFP)

Die USA wollen andere Länder davon abhalten, in der UN-Vollversammlung über eine Resolution zur Gewalt an der Gaza-Grenze abzustimmen. In dem von arabischen Ländern unterstützten Entwurf wird die “übermäßige, unverhältnismäßige und willkürliche Gewalt” gegen Palästinenser verurteilt.