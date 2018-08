USA wollen von Berlin Stopp von 300-Mio.-Euro-Flug nach Iran

Das Flugzeug soll mit 300 Millionen Euro beladen werden - © APA (dpa/Deutsche Bundesbank)

Die US-Regierung rechnet mit einer Absage des von Deutschland aus geplanten Flugtransports von 300 Millionen Euro in bar in den Iran. Während sich die deutsche Regierung zugeknöpft gibt, sieht die US-Botschaft in Berlin in den von der Bundesbank geänderten Geschäftsbedingungen den Hebel, um den Bargeldtransfer zu untersagen.