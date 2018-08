Bolt hat schon jetzt zahlreiche Fans in Australien - © APA (AFP)

Jamaikas Sprint-Legende Usain Bolt verfolgt weiterhin den Plan einer Karriere im Profi-Fußball. Nach diversen Probetrainings – auch bei Borussia Dortmund – startet Bolt am Dienstag, seinem 32. Geburtstag, eine mehrwöchige Vorbereitung in Australien bei den Central Coast Mariners in Gosford nahe Sydney.