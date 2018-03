Uttendorf: Zwei Pkw stürzen bei Überholmanöver über Böschung

Ein 20-jähriger Pinzgauer am Montag gegen 6 Uhr auf der Mittersiller Straße in Richtung Zell am See (Pinzgau). In einer langgezogenen Linkskurve überholte der 20-Jährige einen 44-jährigen Pkw-Lenker. Der Pkw des 20-Jährige kam beim Überholvorgang aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnissen ins Schleudern und touchierte das Auto des 44-Jährigen.

Feuerwehr befreit Lenker aus Fahrzeug

Der 44-Jährigen kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine zirka drei Meter hohe Böschung hinunter. Auch der überholende Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinab. Der 20-Jährige Lenker kam auf der Lenkerseite zu liegen. Er wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Uttendorf aus dem Fahrzeug befreit. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert, berichtet die Polizei.