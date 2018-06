Uwe Scheuch wieder wegen Untreue verurteilt

Uwe Scheuch muss 4.400 Euro zahlen - © APA (Archiv)

Der Kärntner Ex-Politiker Uwe Scheuch (BZÖ/FPK/FPÖ) ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt erneut der Untreue schuldig gesprochen worden. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass in Scheuchs Zeit als Mitglied der Landesregierung in seinem Auftrag überhöhte Rechnungen bzw. Rechnungen ohne entsprechende Gegenleistung durch das Land bezahlt wurden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.