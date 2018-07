Van Avermaet behielt Tour-Gesamtführung auf 1. Alpenetappe

Der Klassiker-Spezialist brillierte am Berg - © APA (AFP)

Der Belgier Greg van Avermaet hat auch die ersten Alpenpässe glänzend gemeistert und seine Führung in der 105. Tour de France sogar ausgebaut. Der Klassiker-Spezialist ging am Dienstag auf den 158 Kilometern von Annecy nach Le Grand-Bornand in die Offensive und holte als Mitglied einer Ausreißergruppe mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung auf die Favoriten heraus.