Matthias Walkner stößt bei Dakar auf Rang vier der Gesamtwertung vor

Erfolgserlebnis für Walkner - © APA (AFP)

Matthias Walkner ist bei der Rallye Dakar auf den vierten Gesamtrang vorgestoßen. Der Salzburger klassierte sich am Dienstag auf seiner KTM als Dritter des vierten Teilstücks rund um San Juan de Marcona in Peru. Der Tagessieg ging an den Franzosen Adrien van Beveren (Yamaha), der nun neuer Führender im Klassement ist. Titelverteidiger Sam Sunderland musste nach einem Sturz aufgeben.