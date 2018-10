Van der Bellen beginnt zweitägigen Besuch in Serbien

Der Bundespräsident wurde mit militärischen Ehren empfangen - © APA (Bundesheer)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Mittwochvormittag zu einem zweitägigen Besuch in Belgrad eingetroffen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde Van der Bellen von seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vucic mit militärischen Ehren in der Palata Srbije, dem “Palast Serbiens” und einstigen Sitz der jugoslawischen Regierungen, empfangen.