Das Festival läuft bis 20. August - © APA

Die 73. Bregenzer Festspiele werden am Mittwoch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen feierlich eröffnet. Die erste Premiere gilt am Abend im Festspielhaus der österreichischen Erstaufführung der Oper “Beatrice Cenci” von Berthold Goldschmidt. Auf der Seebühne wird ab Donnerstag Georges Bizets “Carmen” gezeigt. Bis zum Festivalende am 20. August wird die Inszenierung 29 Mal zu sehen sein.