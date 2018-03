Van der Bellen gratulierte Putin

Van der Bellen hofft auf baldiges Treffen - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu dessen Sieg bei der Präsidentenwahl am Sonntag gratuliert und seiner Hoffnung auf ein baldiges Treffen Ausdruck verliehen. Wie die Präsidentschaftskanzlei der APA mitteilte, unterschrieb Van der Bellen das Glückwunschschreiben am Mittwoch nach seiner Rückkehr von einem Besuch in Liechtenstein.