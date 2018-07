Van der Bellen kritisiert Bundesregierung scharf

Van der Bellen betrachtet Aussagen als "unerhört" - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen übt scharfe Kritik an der schwarz-blauen Bundesregierung. Dass niemand aus der Regierung auf die Rücktrittsaufforderung von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reagiere, schade dem Ansehen Österreichs, erklärte Van der Bellen in einem Interview mit den “Vorarlberger Nachrichten”.