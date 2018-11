Van der Bellen kritisiert Umsetzung des 12-Stunden-Tags

Van der Bellen kritisierte überdies die Abschiebepraxis - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in mehreren Zeitungsinterviews am Wochenende Kritik an der Regierung geübt. Beim 12-Stunden-Tag bemängelte er die überhastete Umsetzung ohne Einbindung relevanter Gesprächspartner. Unzufrieden ist er auch mit der Behördenpraxis bei der Abschiebung von gut integrierten Menschen und Familien aus Österreich.