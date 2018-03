Van der Bellen trifft Erbprinz Alois in Liechtenstein

Am Abend trifft Van der Bellen wieder in Wien ein - © APA (Archiv)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen schließt am Dienstag seine Auftaktbesuche in den Nachbarländern Österreichs mit einem Zusammentreffen mit Erbprinz Alois im Fürstentum Liechtenstein ab. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über die bilateralen Beziehungen, die aktuelle Situation in der Europäischen Union und das Thema Nachhaltigkeit. Am Abend wird Van der Bellen wieder in Wien eintreffen.