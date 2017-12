Vancouver unterlag mit Vanek den LA Kings

Von den drei österreichischen NHL-Spielern geht damit nur einer auf einem Play-off-Platz ins neue Jahr. Die Canucks sind nach nur zwei Siegen in den jüngsten elf Spielen auf den vorletzten Platz im Westen zurückgefallen und liegen sechs Plätze und sechs Punkte hinter den Play-off-Rängen. Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben kurz vor Halbzeit des Grunddurchgangs vier Punkte Rückstand.

Michael Grabner ist mit den New York Rangers dagegen gut im Rennen um einen der acht Aufstiegsplätze der Eastern Conference. Am Montag steht für den Villacher ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. Die Rangers empfangen im Winter Classic, einem schon traditionellen Freiluftspiel am Neujahrstag, vor 42.000 Zuschauern im Citi Field die Buffalo Sabres. Eröffnungsbully im Baseballstadion der New York Mets ist 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ).

NHL-Ergebnisse vom Samstag: Vancouver Canucks (mit Vanek) – Los Angeles Kings 3:4, Ottawa Senators – Boston Bruins 0:5, Florida Panthers – Montreal Canadiens 2:0, Washington Capitals – New Jersey Devils 5:2, Nashville Predators – Minnesota Wild 3:0, St. Louis Blues – Carolina Hurricanes 3:2.

(APA)