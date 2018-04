Kein ÖEHV-Spieler in der zweiten Play-off-Runde der NHL

Vanek als fairer Verlierer - © APA (AFP/Getty)

Die zweite Play-off-Runde in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL geht ohne österreichische Spieler über die Bühne. Nach Michael Grabner (New Jersey Devils) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) ist auch Thomas Vanek mit den Columbus Blue Jackets in Runde eins ausgeschieden. Die Blue Jackets unterlagen am Montag den Washington Capitals mit 3:6 und verloren die “best of seven”-Serie mit 2:4.