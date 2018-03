Vanek mit Columbus weiter auf Erfolgskurs in der NHL

Die Blue Jackets gewinnen am laufenden Band - © APA (AFP)

Die Columbus Blue Jackets haben mit Thomas Vanek ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL fortgesetzt und stehen unmittelbar vor dem Einzug ins Play-off. Die Blue Jackets haben nach dem 5:1-Auswärtssieg am Donnerstag bei den Calgary Flames sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Auch die New Jersey Devils mit Michael Grabner liegen weiter auf Aufstiegskurs.