Vanek mit Doppelpack und drei Assists bei Canucks-Sieg

Der in dieser Saison bereits scharf kritisierte Thomas Vanek hat am Donnerstag seine bisher beste Leistung im Trikot der Vancouver Canucks gezeigt. Zwei Tore und drei Assists verbuchte der Steirer beim 5:2 der Kanadier im Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks. Fünf Scorerpunkt in seiner langen NHL-Karriere hatte Vanek zuvor nur zweimal, vor knapp fünf Jahren für die Buffalo Sabres, geschafft.