Sieg und Tor für Vanek zum Play-off-Start

In seinem ersten Play-off-Spiel seit drei Jahren war Vanek maßgeblich am Erfolg der Blue Jackets beteiligt. Nach einem 0:2-Rückstand bereitete der 34-Jährige den Anschlusstreffer durch Alexander Wennberg mit vor (25.) und erzielte im Powerplay den Ausgleich zum 2:2 (42.). Seth Jones glich die neuerliche Washington-Führung aus (56.), in der Verlängerung entschied Artemi Panarin die Partie (67.). “Es ist nett, belohnt zu werden”, erklärte Vanek. Spiel zwei findet am Sonntag wieder in Washington statt.

Die Devils mussten sich in Florida dem Top-Team der Eastern Conference geschlagen geben. New Jersey kämpfte sich nach 0:3-Rückstand durch Tore von Taylor Hall (34.) und Travis Zajac (50./PP) auf 2:3 heran, die Wende gelang aber nicht mehr.

Ergebnisse NHL-Play-off (best of seven) vom Donnerstag – 1. Runde:

Eastern Conference:

Washington Capitals – Columbus Blue Jackets (1 Tor, 1 Assist Vanek) 3:4 n.V. Stand in der Serie: 0:1.

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils (mit Grabner) 5:2. Stand: 1:0.

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 5:1. Stand: 1:0.

Western Conference:

Nashville Predators – Colorado Avalanche 5:2. Stand 1:0.

Anaheim Ducks – San Jose Sharks 0:3. Stand: 0:1

(APA)