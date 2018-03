Vanek-Tor bei Overtime-Sieg von Columbus

In der Anfangsphase der Verlängerung durften die Blue Jackets jubeln - © APA (Archiv/AFP/GETTY)

Die Columbus Blue Jackets haben am Montag bei den Boston Bruins ihren achten Sieg in der NHL in Serie gefeiert. Thomas Vanek trug sich beim 5:4 nach Verlängerung zum 20. Mal in dieser Saison in die Schützenliste ein, er traf zum 3:3 (46.). Zuvor hatte er die Vorarbeit zum 1:0 geleistet.