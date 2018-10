Vanek traf bei erstem Saisonsieg von Detroit

Vanek siegte mit seinen Red Wings in der Verlängerung - © APA (Archiv/AFP/GETTY)

Zwei Siege und eine Niederlage haben Österreichs Legionäre am Samstag in der NHL verbucht. Thomas Vanek steuerte mit dem wichtigen Ausgleich zum 3:3 der Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers einen Treffer zum ersten Saisonsieg seiner Mannschaft bei, der mit 4:3 in der Verlängerung sichergestellt wurde. Es war der zweite Treffer Vaneks in seiner 14. NHL-Spielzeit.