Vanek verlor mit Blue Jackets bei Ex-Club Vancouver

Diesmal kein Treffer für Vanek - © APA (Fohringer)

Die Columbus Blue Jackets mit Thomas Vanek haben am Samstag eine Niederlage kassiert, aber im Kampf um einen Play-off-Platz in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den Vorsprung ausgebaut. Die Blue Jackets unterlagen in Vancouver den Canucks mit 4:5 nach Verlängerung.