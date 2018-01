Vanessa Herzog stach starke eruopäische Konkurrenz aus - © APA (AFP)

Die Tiroler Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Freitag EM-Gold über 500 m geholt. Die 22-Jährige markierte in Kolomna in Russland in 37,69 Sekunden die klar schnellste Zeit des 20-köpfigen Damen-Felds, die zweitplatzierte Russin Angelina Golikowa lag 45/100 zurück. Die Tschechin Karolina Erbanova wurde weitere 14/100 zurück in 38,18 Dritte. Es ist Herzogs bisher klar größter Erfolg.