Vaporetti in Venedig fahren mit Speiseöl

Siebenmonatige Testphase in der Lagunenstadt beginnt am 1. April - © APA (AFP)

Die Wasserbusse in Venedig, die Vaporetti, werden in den nächsten sieben Monaten mit gebrauchtem Speiseöl als Treibstoff fahren. Eine siebenmonatige Testphase beginnt am 1. April, kündigte der italienische Energiekonzern ENI als Lieferant an.