Vater erstochen: 29-jähriger Wiener gestand Tat

Der 51 Jahre alte Vater des Mannes wurde am späten Nachmittag in seiner Wohnung in der Grimmgasse im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Er wies nach Angaben der Polizei Stich- und Schnittverletzungen am Hals auf. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später unweit des Tatorts im Dadlerpark gefasst. Bei seiner Festnahme leistete er keinen Widerstand, an seiner Kleidung befanden sich Blutspuren.

Die Tatwaffe wurde nach Angaben Fürsts sichergestellt. Es handelt sich um ein Messer, das noch in der Wohnung gefunden wurde.

(APA)