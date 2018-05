Vater: Großvater tötete Familie in Australien

Für das Blutbad mit sieben Toten in Australien ist nach Angaben des Vaters der Großvater verantwortlich. Sein Schwiegervater habe seine vier Enkelkinder, seine Tochter und deren Mutter getötet, bevor er sich selbst erschossen habe, sagte Aaron Cockman am Sonntag in Margaret River. Der Großvater habe dies offenbar seit langem geplant. Die Polizei hat sich bisher nicht zum Täter geäußert.

Die Leichen waren am Freitag auf einer Farm im Westen Australiens gefunden worden. Laut Cockman waren er und seine Frau, die 35-jährige Katrina Miles, getrennt und lieferten sich einen Sorgerechtsstreit um die Kinder. Nach all der Wut wegen dieses Streits sei er nun nur noch "furchtbar traurig", sagte Cockman. Bei den toten Kindern handelt es sich um drei Buben und ein Mädchen zwischen acht und 13 Jahren. Drei auf den Großvater Peter Miles zugelassene Schusswaffen wurden laut Polizei am Tatort gefunden. Damit erschoss er offenbar auch seine Ehefrau Cynda Miles.