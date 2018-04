Der 37-jährige Nigerianer wurde am Dienstag wegen des Verdachts der Misshandlung angezeigt, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Seine eigene 13 Jahre alte Tochter soll er über einen längeren Zeitraum misshandelt und geschlagen haben.

Laut Polizei habe er im Verhör zugegeben, zumindest zweimal mit einem dünnen Stab auf das Mädchen eingeschlagen zu haben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.