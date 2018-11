Mutter und Kinder wurden ins Spital gebracht. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein Vater hat in Bayern mit einem Messer auf seine Ehefrau sowie zwei gemeinsame Kinder eingestochen und sie schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei attackierte der 55-Jährige am Samstag in der Früh in Fürstenfeldbruck bei München die Mutter, die zwölfjährige Tochter und den zehnjährigen Sohn im Schlaf.