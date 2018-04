Mann tötete Exfrau und eigenes Kind in Hamburger U-Bahnhof

Der Täter wurde festgenommen - © APA (dpa)

Bei einer Messerattacke an einem U- und S-Bahnhof in der Hamburger Innenstadt hat ein Mann am Donnerstag seine Ex-Frau und ihr gemeinsames Kind getötet. Das teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Mann wurde nach der Attacke festgenommen.