Vater will Alfie aus Krankenhaus nach Hause bringen

Das Medieninteresse an dem Fall ist groß - © APA (AFP)

Der Vater des todkranken britischen Buben Alfie Evans will mit den Ärzten des Alder Hey Hospitals in Liverpool über eine Verlegung seines Sohnes nach Hause verhandeln. Das sagte Thomas Evans am Donnerstag vor Reportern in Liverpool. Er hoffe, Alfie könne innerhalb von einem oder zwei Tagen zuhause sein. Andernfalls erwäge er, wieder vor Gericht zu ziehen.