Wirbel um Papst-Sager: Keine Hölle?

Der Papst wurde schon wieder falsch zitiert, kritisiert der Vatikan - © APA (AFP)

Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans doch nicht die Existenz der Hölle geleugnet. Der Heilige Stuhl reagierte am Donnerstag auf Zitate des Kirchenoberhaupts in der italienischen Zeitung “La Repubblica”, wonach Franziskus gesagt haben soll: “Die Hölle gibt es nicht, was es gibt, ist die Auslöschung der sündhaften Seelen.” Dem Vatikan zufolge wurde der Papst falsch zitiert.