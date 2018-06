Venedig verbietet Kanus und Paddelboote in den Kanälen

Eine Verordnung soll bestimmte Boote aus der Lagunenstadt fernhalten - © APA (AFP)

Die Gemeinde Venedig will die Kontrollen in der Lagunenstadt intensivieren. Bürgermeister Luigi Brugnaro kündigte außerdem eine Verordnung an, mit der Kanus und Paddelboote in den Kanälen Venedigs verboten werden.