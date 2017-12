Venezuela ließ 44 Oppositionelle zu Weihnachten frei

Rodriguez sprach von Geste der "Versöhnung" - © APA (AFP)

In einer symbolischen Geste zu Weihnachten hat die Regierung in Venezuela seit Samstag insgesamt 44 inhaftierte Oppositionelle freigelassen. Die letzten acht von ihnen kamen am Montag frei, wie die Menschenrechtsorganisation Foro Penal mitteilte. Die Verfassungsgebende Versammlung hatte sich ursprünglich für die Freilassung von insgesamt 80 Regierungsgegnern ausgesprochen.