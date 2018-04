Venezuela steckt Teil von Kryptowährung-Erlös in Zentralbank

Maduro freut sich über Verkaufserlös von Kryptowährung - © APA (AFP/Venezuelan Presidency)

Venezuelas Regierung will eine Milliarde Dollar aus dem Verkauf ihrer Kryptowährung Petro in die Stabilisierung des maroden Staatshaushalts stecken. Der im Februar gestartete Verkauf der venezolanischen Kryptowährung habe insgesamt 3,3 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) in die Staatskasse gespült, erklärte der sozialistische Staatschef Nicolás Maduro am Donnerstagabend (Ortszeit) in Caracas.