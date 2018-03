Venezuela streicht von Landeswährung drei Nullen weg

1.000 Bolivar sollen ab 4. Juni ein Bolivar wert sein - © APA (AFP)

Im Kampf gegen die Inflation will die venezolanische Regierung die Landeswährung Bolivar neubewerten. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Donnerstag ein neues Zahlungsmittel an, für das drei Nullen gestrichen werden sollen. 1.000 Bolivar sollen damit ab 4. Juni ein Bolivar wert sein.