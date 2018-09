Verbindlichkeiten aus Privatkonkursen 2018 bei 1,5 Mrd. Euro

Die Verbindlichkeiten je Schuldner betragen 193.000 Euro. Dieser heurige Durchschnittswert liegt laut dem KSV deutlich über dem langjährigen Schnitt, der rund 120.000 Euro pro Schuldner beträgt. Durch die neuen Insolvenzrechtsregeln wagten sich mehr ehemalige Unternehmer mit tendenziell höheren Schulden in den Privatkonkurs.

Auch gegenüber dem “normalen Insolvenzjahr” 2016 – als noch nichts über die gesetzlichen Änderungspläne beim Privatkonkurs bekannt war – gibt es um gut 27 Prozent mehr private Insolvenzverfahren. 2017 gilt aus Sicht der Gläubigerschützer bei den Privatinsolvenzen als Ausnahmejahr, weil viele private Schuldner auf die neuen, für sie etwas besseren Regelungen gewartet hätten. Daher wird das heurige Jahr gerne mit 2016 verglichen.

“Grund dafür ist das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 (IRÄG 2017), wodurch die Zahl der Schuldneranträge im vergangenen Jahr zunächst deutlich rückläufig war und erst im vierten Quartal 2017 wieder zugenommen hat”, schrieb der KSV am Mittwoch in einer Aussendung. Der Trend setze sich weiter fort. “Die aktuellen Höchstwerte sind das Ergebnis des IRÄG 2017 und der Entwicklung in den letzten Monaten”, so KSV-Experte Hans-Georg Kantner. Die Zuwächse nach Bundesländern sind höchst unterschiedlich. Mit Ende des heurigen Jahres erwartet er, dass die durch die Gesetzesnovelle “ausgelöste Insolvenzwelle” wieder abebbt.

Im Vergleich ist die See der Firmeninsolvenzen wogenfrei. Hier zeigt die KSV-Hochrechnung für die ersten neun Monate 2018, dass es gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nur ein Plus von zwei Prozent auf 3.785 Insolvenzen gibt. Dabei zeigte sich, dass sowohl die eröffneten Insolvenzverfahren (plus 2,2 Prozent) als auch die mangels Vermögens nicht eröffneten Verfahren (plus 1,6 Prozent) leicht zugelegt haben. Aber auch hier sind die Passiva deutlich – und zwar um 21 Prozent – auf knapp 1,3 Mrd. Euro gestiegen. Die Zahl der betroffenen Dienstnehmer ist um gut 22 Prozent auf 14.200 Personen angewachsen.

