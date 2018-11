Verdächtiger nach brutaler Home Invasion freigesprochen

Freispruch im Wiener Landesgericht - © APA (Symbolbild)

Ein brutaler Überfall auf ein betagtes Ehepaar in Wien-Favoriten hat am Freitag das Landesgericht beschäftigt. Zwei Männer waren Ende 2017 in ein Einfamilienhaus gelangt, hatten eine bettlägerige 81 Jahre alte Frau mit einer Hundeleine gefesselt und 900 Euro sowie eine Goldkette an sich gebracht. Eine der Tatverdächtigen sitzt in Mazedonien in Haft, der ander wurde nun freigesprochen.