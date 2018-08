Verdächtiger nach Geiselnahme in Innsbrucker Bank in U-Haft

Ermittlungen wegen erpresserischer Entführung - © APA (LIEBL/ZEITUNGSFOTO.AT)

Nach der Geiselnahme in einer Bankfiliale in der Innsbrucker Technikerstraße am Montagnachmittag ist über den tatverdächtigen 42-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen den Mann werde nicht wegen eines Raubüberfalls, sondern wegen erpresserischer Entführung ermittelt, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Willam der APA.