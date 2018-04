Mann in der nordfranzösischen Stadt Caen gefasst - © APA (AFP)

Nach der vorübergehenden Räumung des Mont Saint-Michel in der Normandie ist ein Verdächtiger festgenommen worden, der Drohungen gegen Polizisten ausgesprochen haben soll. Der 36-Jährige wurde am späten Sonntagabend in der nordfranzösischen Stadt Caen gefasst, wie am Montag aus Ermittlerkreisen verlautete. Er war den Sicherheitsbehörden bereits bekannt.