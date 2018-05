Verdächtiger schädigte Arbeitgeber um 275.000 Euro

Als Angestellter einer Großhandelsgesellschaft aus Linz hatte der Beschuldigte im Schauraum der Expositur in St. Pölten hauptsächlich Kunden betreut. Nach Polizeiangaben erstellte er fingierte Gutschriften, ohne dass es tatsächlich Warenbewegungen in Form von Retourwaren gab. Der 41-Jährige habe im Firmenbuchungssystem nach beliebigen Waren gesucht, diese retour geschrieben und sich danach die betreffenden Beträge in bar aus der Kassa genommen.

Die Unregelmäßigkeiten wurden durch die interne Revision der geschädigten Firma im Zuge der regelmäßig jährlich stattfindenden Prüfung festgestellt. Das Landeskriminalamt führte die Ermittlungen in dem Fall. Der Mann habe bereits Schadenswiedergutmachung geleistet.

(APA)