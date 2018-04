Verdi kündigt Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen an

Auch am Flughafen Frankfurt wird gestreikt - © APA (dpa)

Flugpassagiere müssen am Dienstag in Deutschland mit Flugausfällen und massiven Verspätungen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte am Montag Warnstreiks an den beiden größten deutschen Flughäfen in Frankfurt am Main und München sowie den Airports in Köln und Bremen an. Die Gewerkschaft erhöht damit im Tarifstreit des öffentlichen Diensts den Druck auf die Arbeitgeber.