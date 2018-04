Verfolgung nach Schuleinbruch in Neumarkt

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag in einer Aussendung mitteilte, dürften die Unbekannten gegen 2.30 Uhr in das Schulgebäude eingestiegen sein. Sie verschafften sich demnach Zutritt zur Direktion, dem Verwaltungsbüro und dem Konferenzzimmer.

Schulwartin schlägt Einbrecher in die Flucht

Die im Nebengebäude wohnende Schulwartin habe die Einbrecher aber gehört und sei nachschauen gegangen. Die Unbekannten hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Laut Polizei konnten sie mit Bargeld in unbekannter Höhe fliehen. Bereits vorbereiteten Gegenstände, wie ein kleiner Tresor, Kamera, Notebook etc. ließen die Täter in der Nähe der Tür aber zurück. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Neumarkter Schuleinbrecher stehlen Auto

Etwa eine Stunde später beobachtete eine Frau vermutlich dieselben Täter rund eineinhalb Kilometer von der Schule entfernt beim Diebstahl eines Pkw. Der Wagen war dem Polizeibericht zufolge nicht versperrt. Der Schlüssel habe sich in der Mittelkonsole befunden.

Die verständigte Exekutive nahm umgehend die Verfolgung auf. Den Unbekannten gelang aber die Flucht. Das gestohlene Auto ließen sie beschädigt in einem Wassergraben zurück. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Die Ermittler konnten am Tatort Spuren sichern, so die Polizei abschließend.