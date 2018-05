Verfolgungsjagd nach Diebstahl in Hof bei Salzburg

Während der 78-Jährige mit Gartenarbeiten beschäftigt war, schlich sich der 35 Jahre alte Rumäne in dessen Haus. Als der Pensionist zurückkam, bemerkte er, dass 125 Euro aus einer Schublade fehlten. Der Dieb ergriff in der Zwischenzeit mit einem Fahrrad die Flucht, berichtet die Polizei.

Dieb nach Flucht erwischt

Sofort nahm der Salzburger die Verfolgung mit seinem Pkw auf, doch im Ortsgebiet verlor er die Spur. Also zeigte er den Vorfall bei einer Polizeistreife an, die den Rumänen nur kurz darauf antraf. Der Beschuldigte hatte exakt die 125 Euro bei sich und gestand die Tat. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.