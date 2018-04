Verkauf von GE Jenbacher in Tirol wird geprüft

GE prüfe derzeit Optionen mit potenziellen Käufern, hieß es in einer Aussendung. Es sei bereits großes Interesse bekundet worden. Obwohl der Prozess mehrere Monate dauern könne, sei eine Bekanntgabe für Mitte 2018 geplant. Das GE-Werk in Jenbach in Tirol beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter.

Das Geschäft mit Gasturbinen für Industrieanlagen gehört zur GE-Kraftwerkssparte, die zuletzt deutliche Einbußen hinnehmen musste. Flannery hatte im November angekündigt, dass sich das Unternehmen von Aktivitäten im Volumen von insgesamt mindestens 20 Mrd. Dollar trennen werde. Ziel sind bessere Finanzzahlen.

(APA)